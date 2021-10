Parlamento europeo approva la strategia Farm to Fork per sicurezza e sostenibilità alimentare

Il Parlamento europeo ha approvato la strategia Farm to Fork per la sicurezza alimentare, cibo più sano e reddito equo per gli agricoltori.

di Luca Venturino 20 Ottobre 2021

Il Parlamento europeo ha approvato con 452 voti a favore il testo della nuova strategia Farm to Fork, che ambisce ad alimenti più sani, prodotti con metodi sicuri sostenibili e a un reddito equo per gli agricoltori. Si tratta di un tassello importante per l’istituzione di un regime alimentare che consenta il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo anche in materia di clima, biodiversità e salute pubblica.

Più in particolare, gli eurodeputati hanno sottolineato come ogni fase della filiera alimentare necessiti di una maggiore attenzione alla sostenibilità, e come tutti – dall’agricoltore al consumatore – abbiano un ruolo da svolgere per raggiungere questo obiettivo. Inoltre, gli eurodeputati hanno insistito con la Commissione per un’adeguamento delle regole di concorrenza al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera di loro competenza.

Inoltre, all’interno delle raccomandazioni per un cibo più sano incluse del Farm to Fork, il Parlamento europeo ha chiesto di contrastare il consumo eccessivo di carne e di alimenti ricchi di sale, zuccheri e grassi. Per quanto riguarda i pesticidi e, come corollario, la protezione degli impollinatori, il Pe intende migliorare il processo di approvazione e stringere i controlli per il rispetto delle norme comunitarie.