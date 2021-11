Parma: arriva Ciacco bottega, nuovo format del gelatiere Stefano Guizzetti

Apre a Parma Ciacco Bottega, il nuovo format del gelatiere Stefano Guizzetti, che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad amare negli anni passati nel suo piccolo negozio, diventato meta gastronomica. Quel negozio in Strada Garibaldi 11 aveva chiuso quest’estate, con la promessa di ritrovarsi al più presto. Così è stato, in effetti, e ora […]

di Valentina Dirindin 19 Novembre 2021

Apre a Parma Ciacco Bottega, il nuovo format del gelatiere Stefano Guizzetti, che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad amare negli anni passati nel suo piccolo negozio, diventato meta gastronomica. Quel negozio in Strada Garibaldi 11 aveva chiuso quest’estate, con la promessa di ritrovarsi al più presto.

Così è stato, in effetti, e ora arriva in Piazza della Steccata 1. Ciacco Bottega, un bellissimo spazio in una vecchia cappelleria, con tanto di insegna storica e arredamento in legno. Qui Guizzetti lancia la sua prima linea di pasticceria dedicata alla grande tradizione italiana: croissant, torte da forno, dolci al cucchiaio, creme spalmabili e confetture. E ovviamente i gelati. E anche la giardiniera fermentata, che non è dolce ma non poteva certo mancare nel nuovo spazio di Ciacco.

Un’apertura che arriva giusto in tempo per il panettone, che Guizzetti realizza dal 2020 e che verrà proposto quest’anno in quattro varianti (più un pandoro): il panettone Milano, il panettone “Langhe” , quello con albicocche e cioccolato e quello con lamponi e pistacchio.

Ciacco Bottega funzionerà da bar caffetteria (con già dalla prima mattina una linea di croissant vuoti o farciti alle confetture o alle creme spalmabili (cacao e nocciola, Arachidi di Livorno al sale, Mandorla Corrente d’Avola), il pain au chocolat, i cannoncini da farcire al momento e una proposta quotidiana di torte da forno e biscotti insieme alla caffetteria per cui Ciacco ha scelto i monorigine della Torrefazione Lady Caffè. Al tavolo sarà poi possibile assaggiare una nuova linea di dolci al cucchiaio (disponibili in vasetto anche da portare via) con zuppe inglesi, tiramisù, budini, panna cotta e crème brûlée.