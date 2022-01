Parma, Barilla riapre la sua storica Bottega, quella del fondatore

In occasione del suo 145° anniversario Barilla riaprirà in primavera la sua prima, storica Bottega nel cuore di Parma.

di Luca Venturino 27 Gennaio 2022

In occasione del suo 145° compleanno Barilla si rifà il trucco e si prepara alla riapertura della storica Bottega in quel di Parma, la prima inaugurata dal fondatore Pietro Barilla nel 1877: si tratterà di uno spazio aperto a tutti, dove il presente di condisce del futuro più brillante e del passato più nobile.

La riapertura è prevista per questa primavera, e senza ombra di dubbio sarà emozionante varcare la soglia che, 145 anni fa, accoglieva i primissimi clienti della famiglia Barilla. All’interno si potrà scoprire la nuova Al Bronzo, la pasta in cui tradizione e futuro s’incontrano: la scoperta coinvolgerà ciascuno dei cinque sensi tramite l’osservazione dei diversi formati, sentendo le loro note aromatiche e, infine, toccando con mano per apprezzarne la ruvidità. E nelle occasioni più speciali, nel retro del locale, proprio nell’antico laboratorio dove le prime ricette Barilla hanno visto la luce, si potrà godere delle creazioni degli Chef Barilla.