Parma, blitz dei Nas nelle gelaterie della provincia: sequestrati 112 kg di alimenti

di Luca Venturino 17 Agosto 2022

Settimane impegnative per i Carabinieri del Nas di Parma, che hanno effettuato controlli a tappeto nelle gelaterie delle province di Piacenza, Modena, Reggio Emilia e ovviamente anche della stessa Parma. Nel complesso, le ispezioni degli agenti delle forze dell’ordine hanno portato al sequestro amministrativo di 112 chilogrammi di prodotti alimentari scaduti o non tracciati e a elevare sanzioni amministrative per un totale complessivo di 9 mila euro; mentre per una singola attività commerciale nel Reggiano è stata perfino disposta la sospensione della licenza a causa del riscontro di innumerevoli carenze igieniche – tra cui la presenza di ragni e blatte nei laboratori.

Più precisamente, in una gelateria nel Parmense sono stati sequestrati 20 chili scaduti ed emessa una sanzione pecuniaria di 2 mila euro, mentre in un altro esercizio nella stessa area gli agenti hanno segnalato l’assenza dell’elenco degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze – una grave negligenza igienico-sanitaria. Ancora nel Reggiano, oltre a numerose segnalazioni per carenze igieniche, una gelateria è stata sorpresa con del personale dipendente del tutto sprovvisto degli attestati di formazione per personale alimentarista; mentre in un altro locale della stessa zona sono stati sequestrati 76 chili di materie prime in parte prive di indicazioni riguardanti la rintracciabilità ed in parte decorse di validità. Nel Modenese, infine, sono stati sequestrati 16 chili di prodotti alimentari risultati scaduti ed è stata contestata una sanzione di 2.000 euro.