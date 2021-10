Parmigiano Reggiano: all’asta per beneficenza una forma stagionata di 21 anni

di Manuela 27 Ottobre 2021

Sul sito internet della casa d’aste londinese di Givergy verrà messo all’asta fino al 6 novembre una forma di Parmigiano Reggiano stagionata di 21 anni. Il ricavato dell’asta, poi, andrà in beneficenza.

A dare la notizia è stato lo stesso Consorzio: il Parmigiano Reggiano di 21 anni è estremamente raro. È così difficile vedere una forma del genere che è impossibile anche fare previsioni sulle sue caratteristiche organolettiche.

Tuttavia il Consorzio ha ipotizzato che possa avere un colore ambrato con intenso profumo tostato. Inoltre è probabile che l’analisi aromatica individui note di cuoio, sottobosco, tartufo e affumicato.

Questa forma è stata prodotta nell’aprile del 2000 dalla Latteria Sociale di Tabiano nel Reggiano. All’epoca l’azienda era guidata dall’ormai defunto Erio Bertani. Proprio lui, dopo averla acquistata, aveva deciso di conservarla in magazzino fino al 2018. In quell’anno la moglie e i figli avevano convenuto di donarla in beneficenza proprio per onorare la sua memoria.

E adesso quella forma stagionata di 21 anni andrà all’asta. Il ricavato verrà donato in beneficenza a due progetti sostenuti dall’associazione “Aiutiamo il mondo” di Padre Marco Canovi (iniziative umanitarie in Uganda) e dall’associazione “Mama Sofia” di Zakia Seddiki, la moglie dell’ambasciatore in Congo, Luca Attanasio.

Inoltre la forma sarà messa in mostra presso l’International Cheese Festival e al World Cheese Awards di Oviedo, in Spagna, dal 3 al 6 novembre 2021.

