Parmigiano Reggiano è il secondo brand più amato d’Italia

Parmigiano Reggiano è il secondo brand più amato in Italia secondo l’annuale classifica “LoveBrands” di Talkwalke, multinazionale leader nel Social Listening ed Analytics, che opera dal 2009 con oltre 350 esperti dalle sedi di Lussemburgo, New York, San Francisco, Singapore, Francoforte, Parigi e Milano.

Parmigiano Reggiano si piazza al secondo posto, subito dopo Armani (al primo posto), in una graduatoria che vede nella top10 brand iconici a livello mondiale come Gucci, Prada, Bulgari, ma anche Ducati, Pirelli, Lega Serie A.

“Anche nel 2021 siamo tra i marchi più apprezzati al mondo e ci confermiamo secondo brand in assoluto in Italia: i consumatori riconoscono, e premiamo, l’unicità del Parmigiano Reggiano – commenta Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano – Merito anche di scelte e comportamenti che puntano di anno in anno al miglioramento della filiera: da un lato tutelando le caratteristiche di un prodotto millenario e dall’altro incentivando le imprese ad adottare soluzioni in linea alle aspettative dei consumatori”.

La ricerca – che ha analizzato 1.228 brand nei differenti paesi attraverso social media, news, blog, forum e altri canali d’interazione – misura la capacità e la dedizione dei marchi nello stabilire una vera e propria relazione emotiva con i propri consumatori e, a valle del processo, ha generato la classifica mondiale TOP-50 e le TOP-10 dei paesi, Italia inclusa, in cui è stata condotta la rilevazione.

“Misurare il concetto di amore attraverso l’ascolto social è comprensibilmente quasi impossibile trattandosi di metriche intangibili – spiega Francesco Turco Marketing Executive Talkwalker – Tuttavia, è possibile osservare i sintomi che dimostrano la propria passione per il brand, come sentimento positivo, parole incentrate sul tema dell’amore, emozione, gioia; e ovviamente engagement, cioè la capacità di mantenere vivo e sempre rinnovato il rapporto”.

Ecco dunque la classifica Talkwalker LOVEBRANDS TOP-10 ITALIA

1° Armani 2° Parmigiano Reggiano 3° Ducati 4° Gucci 5° Prada 6° Bulgari 7° Pirelli 8° Lega Serie A 9° Barilla 10° Fila.