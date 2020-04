Pasqua 2020: Paluani dona 4.000 colombe alle terapie intensive degli ospedali

Ancora Coronavirus e solidarietà: in vista della Pasqua 2020, Paluani ha deciso di donare 4.000 colombe pasquali alle terapie intensive degli ospedali italiani. In questo modo la famosa azienda veronese ha voluto ringraziare medici, infermieri e tutto il personale sanitario che sta lottando in prima linea contro l’epidemia da Covid-19.

Sono parecchi gli ospedali dal Nord al Sud che verranno coinvolti in questa iniziativa. Fra di essi ricordiamo:

Sacco di Milano

Spedali Civili di Brescia

ASST di Cremona

Ospedale Maggiore di Lodi

Ospedale Civico di Codogno

Spallanzani di Roma

gli ospedali di Verona: Borgo Roma, Borgo Trento, Negrar e Villafranca

Sant’Orsola di Bologna

Cotugno di Napoli

Policlinico Giaccone di Palermo

Le operazioni di consegna delle colombe pasquali al personale sanitario dei reparti di terapia intensiva sono già iniziate. Ovviamente l’azienda ha cominciato proprio da Verona.

Insieme alle colombe pasquali, Paluani ha anche mandato una lettera di ringraziamento nella quale ha spiegato che l’azienda spera che questo piccolo contributo possa sostenere il personale sanitario e addolcire le giornate. Paluani ha detto poi grazie a tutto il personale sanitario, auspicando che anche loro possano passare qualche momento tranquillo in famiglia per Pasqua.

A proposito poi di colombe pasquali, sembra che ci sia stato un calo delle vendite quest’anno nei supermercati: si segna un -40%.