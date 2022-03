Pasqua 2022: la colomba di Vincenzo Tiri è in collaborazione con Gianfranco Lo Cascio

In questa Pasqua 2022 il maestro pasticcere Vincenzo Tiri realizza una colomba in limited edition in collaborazione con Gianfranco Lo Cascio.

di Manuela 18 Marzo 2022

In questa Pasqua 2022, fra i dolci da portare in tavola potremo scegliere anche la colomba che il maestro pasticcere Vincenzo Tiri ha realizzato in limited edition in collaborazione con Gianfranco Lo Cascio di BBQ4All.

Vincenzo Tiri, patron di Tiri 1957, nella sua Tiri Bakery, ha ideato insieme a Gianfranco Lo Cascio una nuova versione del celebre dolce pasquale. In un box di lusso, in latta nera opaca e con rifiniture in oro, riposerà una colomba disponibile in due combinazioni di gusti:

Versione classica: l’impasto tradizionale viene arricchito con arancia candita e pepite di cioccolato. Insieme ci sarà anche un barattolo di crema zabaione con aggiunta di marsala spalmabile

Versione primaverile-estiva: il lievitato si arricchisce con pepite di frutta tropicale candita come ananas, mango e papaya. Insieme ci sarà un barattolo di crema spalmabile a base di liquore Strega di Benevento, con sapori erbacei e officiali che alleggeriscono il lievitato

Entrambi i lievitati verranno realizzati utilizzando il lievito madre di Casa Tiri e il metodo speciale del pasticcere, con tre fasi di lavorazione (solitamente la colomba viene prodotta con due fasi di lavorazione).

Attenzione però: questa colomba di Vincenzo Tiri – Riserva Speciale Gianfranco Lo Cascio sarà disponibile in edizione limitata per un breve periodo di tempo sul sito di BBQ4All, al prezzo di 69,97 euro (più spese di spedizione) per i clienti standard, con anche offerte riservate ai clienti Club (se conoscete BBQ4All il prezzo non vi stupirà visto che da anni seleziona carni di lusso e prodotti artigianali italiani che non si trovano altrove, aggiungendo durante i periodi festivi anche lievitati che vengono creati appositamente la la GLC Top Selection).