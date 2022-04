Pasqua 2022: la colomba piace quanto l’uovo di cioccolato? Secondo Cortilia sì

di Manuela 1 Aprile 2022

Secondo quanto stabilito da Cortilia, sito di e-commerce che si occupa di consegne a domicilio di prodotti di stagione a filiera corta, in questa Pasqua 2022 agli italiani piace allo stesso modo sia la colomba che l’uovo di cioccolato. Ma sarà davvero così?

I dati di Cortilia parrebbero indirizzare in questo senso: il 77,7% degli utenti intervistati ha dichiarato di aver comprato almeno un uovo di Pasqua lo scorso anno, mentre il 70,6% ha ammesso di aver comprato anche una colomba.

E non pensiate che quell’uovo sia stato comprato solamente per regalarlo ai bambini: in molti hanno confessato di averlo comprato per sé. Perché è ora di finirla con questa storia che l’uovo di Pasqua è solo per bambini. Al di là del fatto che il cioccolato piace a tutti (o quasi) e che tutti gradiscono ricevere regali a sorpresa, perché mai un appassionato di Star Wars non dovrebbe gioire per una sorpresa a tema Guerre Stellari (tanto per dirne una)? E che dire di tutte quelle uova che promettono regali dedicati magari a clienti più grandicelli o che sono dei veri e propri capolavori artistici?

Parlando di uova, pare che la variante più amata sia quella fondente con alta percentuale di cacao (il 41,7% degli intervistati ha spiegato di aver scelto questa variante). Il che è curioso, visto che la maggior parte delle uova in commercio sono al latte. Al secondo posto si trova, ovviamente la cioccolata al latte, poi quella fondente con cacao speciale, quella fondente con nocciole intere e infine quella al latte con nocciole intere. In ultima posizione c’è quella fondente con granella di frutta secca.

Parlando della colomba, invece, è la tradizione a trionfare, combinata con la lavorazione artigianale e con gli ingredienti di qualità. In cima alle preferenze troviamo la colomba con i canditi, seguita a ruota da quella senza canditi, da quella veneziana e dalla versione farcita con cioccolato.

Ma veniamo a noi, è ora di confessare e fare coming out: quante uova di Pasqua vi siete comprati quest’anno? Parto io: una per la cioccolata (non tanto per il gusto, quanto per problemi di allergia), una per la sorpresa (non è difficile indovinare quale) e una per beneficenza. E voi?