Pasqua: l’agnello è fuori moda, le ricerche di menu vegetariani crescono del 40%

di Luca Venturino 30 Marzo 2022

Solo perché quest’anno l’agnello scampa al pranzo di Pasqua non significa che l’intera Italia ha deciso di digiunare. Semplicemente, le preferenze in cucina – e con esse la dieta – cambiano e si evolvono: negli ultimi 4 anni, infatti, si stima che le ricerche correlate a menu vegetariani siano cresciute del 40%, con il solo 2021 responsabile di circa 12.000 complessivi delle ricerche aventi come keyword ‘vegetariano’ e ‘Pasqua’.

Gli amici più conservatori, però, non hanno nulla da temere: lo stesso studio, redatto dal servizio di ricette a domicilio HelloFresh, ha emergere infatti che in ambito di dolci primeggia ancora la tradizione, con pastiera napoletana, colomba, casatiello e torta pasqualina che dominano l’opposizione. Non mancano nemmeno le tipiche uova di cioccolato, da quelle decorate con i costumi dei supereroi o dei personaggi delle fiabe a quelle realizzate in chiave gourmet.