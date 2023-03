Pasta alla vodka: la ricetta che ha reso la figlia di Sofia Coppola la nepo-baby più virale di TikTok

di Luca Venturino 24 Marzo 2023

Nella storia che vi stiamo per raccontare c’entrano la figlia di Sofia Coppola, un elicottero da noleggiare e della pasta alla vodka – e no, sia ben chiaro, non ci stiamo inventando nulla. La questione, tuttavia, è come avrete intuito leggermente bizzarra, quindi permetteteci di fare una piccola introduzione nella vita di Romy Mars, classe 2006 figlia della celebre regista e del cantante Thomas Mars. La pietra dello scandalo è un breve video pubblicato su TikTok – e ora purtroppo eliminato – in cui la nostra eroina racconta di essere finita in punizione e di non poter lasciare la casa per aver tentato di noleggiare un elicottero usando la carta di credito di papà. Che ci volete fare – problemi da celebrità, immaginiamo. In ogni caso: Romy è a casa, comprensibilmente annoiata, e pensa bene di mettersi a cucinare della pasta alla vodka per passare il tempo.

La pasta alla vodka della figlia di Sofia Coppola: la sincerità che non ci meritiamo, ma di cui avevamo bisogno

Insomma, è un po’ come durante i lunghi lockdown di tre anni fa tutti ci siamo improvvisati panificatori, pasticceri, grandi – e insospettabilmente incompresi – chef: cucinare aiuta a passare il tempo, specialmente quando si è sepolti in casa e non si può uscire (che poi allora il motivo fosse una pandemia e in questo caso l’aver noleggiato un elicottero sono dettagli, suvvia).

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah bradley ~* (@savbrads) March 21, 2023

Ma torniamo alla (caoticissima) clip: Romy esordisce ammettendo di non conoscere la differenza tra l’aglio e la cipolla e di aver cercato delle immagini di cipolle su Google per vedere com’erano fatte. Cominciamo bene. La reazione di alcuni di voi potrebbe essere di indignazione di fronte a una tale mancanza di connessione con la realtà, ma Romy confessa le sue mancanze (e il suo imbarazzo) con una tale spontaneità che non possiamo prendercela con lei o con la condizione di privilegio in cui, evidentemente, vive (e poi parliamoci chiaro – le nostre cronologie di Google non sono meno imbarazzanti).

In questo flusso di caos e confessioni, tuttavia, una domanda sorge spontanea: ma come mai Romy Mars non è mai apparsa sulla vetrina dell’internet? Vogliamo dire, è la figlia di Sofia Coppola e la personalità (e i mezzi) non le mancano: come ha fatto a nascondersi fino a ora? La risposta è semplice: in casa Coppola-Mars vige l’importantissima regola di non avere profili social pubblici. I suoi genitori, infatti, vogliono che Romy non entri a far parte dell’universo dei nepo-babies, ossia dei figli privilegiati (e sovente spocchiosi) dei genitori famosi.

LEGGI ANCHE Gordon Ramsay prova a difendere la carriera di “chef” di Brooklyn Beckham

Tutto molto bello – ma ‘sta pasta alla vodka? Purtroppo dovremo attendere la seconda parte: in casa Coppola-Mars non ci sono gli ingredienti per portare a termine la ricetta, spiega Romy. Peccato che il video, nel frattempo, sia diventato virale, infrangendo di fatto l’importantissima regola di casa – niente profili pubblici – e condannando, con ogni probabilità, la povera Romy a una nuova punizione.