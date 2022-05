Pasta, Bertoncello ha acquisito il 100% di Reggiana Gourmet

di Luca Venturino 17 Maggio 2022

Il settore italiano della pasta fresca e degli gnocchi ha un nuovo punto di riferimento, formatosi in seguito all’acquisizione da parte di Bertoncello del 100% di Reggiana Gourmet. L’obiettivo dell’operazione è, secondo quanto lasciato trapelare attraverso una nota, di rispondere in maniera più efficiente “alle esigenze delle principali catene della grande distribuzione organizzata italiane ed estere”.

Reggiana Gourmet ha concluso il 2021 con un fatturato di oltre 8 milioni di euro, ed è specializzata nel servire direttamente (o tramite l’ausilio di grossisti) le catene della Grande Distribuzione o i player del settore industriale: secondo quanto contenuto nell’accordo, Giovanni Ronconi continuerà a gestire il brand in questione in qualità di presidente e amministratore delegato, mentre i soci venditori reinvesteranno evidentemente in Bertoncello. Si tratta, tra l’altro, della seconda acquisizione in pochi mesi per l’azienda veneta, che di fatto a marzo 2021 acquisto Carlo Crivellin (attiva nella produzione di gnocchi e pasta fresca, tradizionali e gluten free): mosse di mercato che, come accennato in apertura, portano alla creazione di un vero e proprio gruppo leader nel segmento della pasta fresca italiana.

La partnership in questione permetterà inoltre a Reggiana di avviare un nuovo stabilimento di circa 6 mila metri quadrati in quel di Parma, dove saranno concentrate le attività produttive aziendali, alimentando di fatto una netta crescita nella capacità produttiva del neonato gruppo.