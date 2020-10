Pasta Garofalo lancia i Fusilloni 13 minuti, con tempi di cottura indicati da frecce rosse

Pasta Garofalo ha lanciato i Fusilloni 13 minuti, limited edition caratterizzata da tempi di cottura indicati da frecce rosse. Il tutto nasce da un’idea di Matteo Bocciarelli, subito sostenuta dai fan del pastificio: si chiedeva di rendere più visibile sulle confezioni i tempi di cottura.

La proposta è piaciuta poi anche al Movimento Grandi Minuti, sfida social di Hub09, tanto che sul nuovo packaging dei Fusilloni Garofalo ci sarà anche il timbro “approved by MGM”.

E’ un dato di fatto che la pasta sia il cibo preferito dagli italiani. Ma c’è un’altra certezza da tenere in considerazione: quando metti l’acqua a bollire e prendi il pacco di pasta in mano, dove diamine sono le indicazioni dei tempi di cottura? Ci sono su ogni pacchetto, ma per qualche imperscrutabile motivo sono solitamente segnalate in piccolo, in un angoletto, con un colore che si confonde con lo sfondo. Alzino la mano, poi, quanti di noi si sono arresi a cercare le indicazioni dei tempi di cottura su internet, non trovandoli da nessuna parte sulla scatola.

Ecco che allora Pasta Garofalo ha deciso di dare retta ai suoi sostenitori che chiedevano a gran voce indicazioni più visibili sulle confezioni per quanto riguarda i tempi di cottura. Il pastificio di Gragnano ha così deciso di testare un’edizione limitata con frecce rosse che indicano chiaramente i minuti di cottura.

Queste nuove confezioni di Fusilloni 13 minuti saranno disponibili nei supermercati e sullo shop online di Pasta Garofalo a partire dal 3 novembre, quindi non precipitatevi subito a cercarle.