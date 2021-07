Pasta La Molisana: il nuovo formato Rigacuore è il primo con carta 100% riciclabile

Come preannunciato, Pasta La Molisana ha deciso di modificare il proprio packaging proponendo confezioni in carta 100% riciclabile. Ed è partita lanciando un nuovo formato, i Rigacuore: saranno loro a sfoggiare la nuova confezione rispettosa dell’ambiente.

I Rigacuore si presentano come delle specie di penne rigate a forma di cuore. Il nome è stato scelto dai consumatori e vantano una superficie porosa adatta a catturare tutte le tipologie di condimento (grazie anche alla doppia piega).

Questa tipologia di pasta è stata realizzata con grano decorticato a pietra (grano 100% italiano alto-proteico proveniente da Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia), è supertenace e ha un indice proteico non inferiore al 14%.

La cottura sarà uniforme in tutte le sue parti, mentre la superficie ruvida, atta a catturare meglio il condimento, è stata realizzata con trafilatura a bronzo.

Questo nuovo formato è il primo del marchio ad essere contenuto in una confezione di carta riciclabile al 100%, per venire incontro alle esigenze di mercato volte a ridurre l’utilizzo di plastiche per una maggior sostenibilità ambientale.

Le colle usate sono tutte a base di acqua e gli inchiostri non contengono solventi. La carta Kraft bianca ha una finitura lievemente ruvida. Inoltre sul pacchetto ci saranno ancora più informazioni del solito.