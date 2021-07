Pasta, la provocazione di Bonucci ha un fondo di verità: nel 2021 consumi crollati del 25% in UK

Durante i festeggiamenti degli Europei di calcio 2021 Leonardo Bonucci ha rivolto agli avversari la frase “ne dovete mangiare ancora di pastasciutta”. Ed in effetti, gli inglesi, nel 2021 ne stanno mangiando meno del solito: gli acquisti di pasta italiana sono infatti crollati del 25%, soprattutto a causa della Brexit.

I quantitativi di pasta italiana acquistata nel Regno Unito non sono mai stati cosi bassi negli ultimi cinque anni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi tre mesi dell’anno.

Non si tratta peraltro dell’unico caso poiché calano solo le vendite di prodotti alimentari italiani in Gran Bretagna, in diminuzione del 10,5% per effetto delle limitazioni imposte dalla Brexit, in controtendenza al balzo fatto registrare delle esportazioni Made in Italy in tutto il mondo con un +19,8% nel primo quadrimestre del 2021, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Istat relativi al commercio estero rispetto all’anno precedente.

A pesare sull’export alimentare nazionale in Uk – sottolinea Coldiretti – sono le difficoltà burocratiche ed amministrative legati all’uscita degli inglesi dall’Unione Europea. Le criticità maggiori, per chi esporta verso il Regno Unito – precisa Coldiretti – interessano le procedure doganali e riguardano anche l’aumento dei costi di trasporto dovuti a ritardi e maggiori controlli. Difficoltà che mettono a rischio i 3,4 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari annue Made in Italy con il Paese Oltremanica che si classifica al quarto posto tra i partner commerciali del Belpaese per cibo e bevande dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Dopo il vino, con il Prosecco in testa, al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna ci sono – continua la Coldiretti – i derivati del pomodoro, ma rilevante è anche il ruolo della pasta, dei formaggi, salumi e dell’olio d’oliva e il flusso di Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

Le violazioni degli accordi sulla Brexit da parte degli inglesi peraltro – continua Coldiretti –rischiano di favorire l’arrivo nell’Unione Europea di cibi e bevande non conformi agli standard sicurezza Ue ma anche contraffazioni ed imitazioni dei prodotti alimentari tutelati, dal Parmigiano al Chianti, favorito dalla deregulation. Proprio nei pub inglesi – conclude la Coldiretti – sono state smascherate le vendite di falso prosecco in lattina o alla spina.