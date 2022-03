Pasta, morto l’imprenditore Dino Sgambaro

di Dissapore 4 Marzo 2022

Dino Sgambaro, per molto tempo titolare del pastificio Sgambaro in Veneto a Castello di Godego, è morto a 93 anni. È stato un precursore della filiera corta e della tracciabilità. Lo ha ricordato anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Con Dino Sgambaro se ne va un altro grande esempio di imprenditore veneto, di quella generazione che ha fatto grande il Veneto, dedito al lavoro e fortemente legato al territorio con un’azienda che, dal 1917 a oggi, ha raggiunto un grande successo nazionale e internazionale, passando di padre in figlio e sapendo applicare concetti moderni come sostenibilità e biologico. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.