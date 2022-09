Pasta, nel 2021 l’Italia ne ha esportate 2 milioni di tonnellate: +18% in 10 anni

di Luca Venturino 12 Settembre 2022

Che l’Italia (e gli italiani con lei) avesse un rapporto speciale con la pasta non è certo materia da news – dopotutto, il caro vecchio Stivale vanta il primato di produttore assoluto di questo specifico alimento con una media di 3,3 tonnellate prodotte ogni anno, e occupa anche il primo posto nella classifica dei maggiori consumi pro-capite (24 chilogrammi). In questo contesto, tuttavia, è interessante apprendere che nel 2021 il Belpaese ha esportato oltre 2 milioni di tonnellate di pasta, crescendo del 18% nel corso dell’ultimo decennio e generando un controvalore di 2,4 miliardi di euro (forte, in questo caso, di una crescita del 35% su base decennale).

Si tratta di quanto emerso dal più recente rapporto redatto da Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – e pubblicato in occasione del lancio de La Pasta- Integratore di felicità, campagna istituzionale targata Mipaaf-Ismea finalizzata alla produzione dei prodotti appartenenti a questa particolare filiera. Si segnala, nell’ambito di questa iniziativa, anche il tour #AdessoPasta – un vero e proprio villaggio itinerante che partirà il 10 e 11 settembre da San Vito Lo Capo e toccherà città d’arte e località di villeggiatura in poco meno di un mese, dal Sud al Nord, per sottolineare l’insieme di benefici che seguono il consumo di pasta.

Il tour vedrà protagonisti un foodtruck, che di fatto fungerà da casa-base del viaggio, e gli showcooking condotti dai presentatori Francesca Romana Barberini e Marco Di Buono, che si alterneranno nelle tappe. In ogni tappa verranno preparate due ricette caratteristiche della regione attraversata, puntando a svelare gli aspetti meno conosciuti e più interessanti legati alla sua preparazione; mentre un edugame guiderà il pubblico verso una degustazione più attenta. Parteciperanno anche la campionessa di scherma Rossella Fiamingo, presente a Palermo il 12 settembre, e una serie di microinfluencer che promuoveranno sui social network l’iniziativa.