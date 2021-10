Pasta, secondo l’Unione Italiana Food i consumi sono raddoppiati negli ultimi 10 anni

di Luca Venturino 22 Ottobre 2021

Nel periodo 2021-2020 il consumo di pasta è passato da quasi 9 a circa 17 milioni di tonnellate: è quanto emerge dai dati resi noti dall’Unione Italiana Food in occasione del World Pasta Day del 25 ottobre. Il Bel Paese, in maniera affatto sorprendente, si riconferma punto di riferimento per la produzione ed export di questo prodotto alimentare con 3,9 milioni di tonnellate, piazzandosi davanti a Usa, Turchia, Egitto e Brasile.

Secondo le stime ogni italiano ne consuma più di 23 kg all’anno, e 1 piatto su 4 di quelli consumati nel mondo è Made in Italy. In particolare, l’Italia esporta maggiormente verso i nostri cugini europei in Francia e Germania, negli Stati Uniti, in Giappone e anche oltremanica verso il Regno Unito, seppur occorra segnalare che qui c’è stato un calo rispetto al 2019 riconducibile alle conseguenze della Brexit. Nonostante questo segno negativo, il resto dei dati elaborati dall’Unione Italiana Food segnalano un aumento piuttosto deciso dell’export di pasta (+13%) rispetto ai valori precedenti alla pandemia.