Pasta: una riduzione di 4 centesimi può farci sperare in un calo dei prezzi?

In modo velato o meno (non ci siamo dimenticati della shrinkflation, vero?), i prezzi dei prodotti alimentari negli ultimi anni è lievitato. I beni essenziali, come la pasta, non fanno certo eccezione. Ed è proprio su questo alimento cardine della cucina quotidiana italiana che si concentra un breve report pubblicato da Altroconsumo, grazie al quale scopriamo che il prezzo della pasta secca è aumentato del 23% in tre anni. Il 2024, però, ha segnato una leggera, anzi leggerissima diminuzione. Di ben quattro centesimi.

La lentissima discesa del prezzo della pasta

Dietro gli aumenti dei prezzi – di prodotti alimentari e non – ci sono molti fattori: inflazione, aumento del costo delle materie prime, conflitti internazionali che modificano le modalità e le possibilità di approvvigionamento. I beni primari non sono in alcun modo esenti dalla lievitazione dei cartellini, anzi: la pasta, per gran parte di noi imprescindibile nella dieta quotidiana, è coinvolta in questa problematica tanto quanto altri prodotti. I dati mostrano un’impennata dei costi notevole dal 2021 al 2022: a settembre del primo anno, un chilo di pasta valeva in media 1,32 euro, mentre nello stesso mese del 2021 schizza a 1,66 euro. L’aumento è andato avanti fino a tutto il 2023, segnando una crescita del 23% in tre anni.

Ma c’è un piccolissimo barlume di speranza per il futuro, disegnato dalla minima riduzione dello scorso settembre: 1,62 euro contro 1,67 euro del 2023. Quattro centesimi insufficienti per compensare la linea in ascesa del grafico dell’ultimo triennio, ma che potrebbero rappresentare l’inizio di una lenta discesa. A ben guardare i dati forniti dall’associazione dei consumatori, tra l’altro, non c’è una vera e propria correlazione tra l’aumento del costo della pasta e l’incremento dei prezzi del grano: tra gennaio e dicembre 2022, ad esempio, la materia prima ha subito una diminuzione del valore pari al -6% e -16% (rispettivamente per il grano italiano e non), mentre l’asticella del prezzo della pasta si alzava del 18%.