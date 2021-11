Pasticceria, a Natale vincono il panettone artigianale e gli acquisti online

Secondo il parere del pastry chef Salvatore De Riso la proposta di mercato vincente per questo Natale è quella del panettone artigianale.

di Luca Venturino 29 Novembre 2021

Natale 2021 sarà declinato nel segno del panettone artigianale, lavorato con gli ingredienti del territorio, e verosimilmente acquistato online. A sottolineare il boom dell’e-commerce ci pensa uno studio redatto da Dolceitaliano.it, marketplace di alta pasticceria artigianale ed eccellenze enogastronomiche.

Chiaramente non mancheranno comunque gli irriducibili romantici che, invece, preferiscono acquistare il panettone, pandoro o dolciume natalizio di fiducia direttamente dai negozianti o nelle boutique di alta pasticceria. Secondo il parere del pastry chef Salvatore De Riso, però, il re del Natale sembra essere nuovamente il più classico dei panettoni, lavorato con cioccolato fondente e albicocche candite. Tra le altre proposte più gettonate spicca il “panettone musicale” simile a quello proposto da Deliveroo, che ha presentato una special limited edition, disponibile esclusivamente a Roma, realizzata in collaborazione con Forno Pietro Roscioli e con uno Spotify Code sulla confezione per accedere ad una playlist con hit natalizie.