Pasticceria: i maestri AMPI celebrano l’Italia da Nord a Sud

di Valentina Dirindin 29 Giugno 2022

Una serie di creazioni dolci per celebrare l’Italia da Nord a Sud attraverso la pasticceria: è questa la trovata dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani – AMPI, per la stagione estiva.

Ricette che preservano i gusti e le tradizioni locali, reinterpretate dalle mani di alcuni dei più bravi pasticceri italiani. Ad esempio, Paolo Griffa (che ha appena annunciato un interessante spostamento del suo ristorante) ha creato pic nic alla scoperta dei sapori di una delle valli più affascinanti ai piedi del Monte Bianco. Un dessert servito in un cestino di vimini e composto da un biscotto di pasta meliga e crema di nocciole; kefir al lampone e muesli alla rosa e bacche di crespino; colibri e cheesecake; fiori e spugna al miele; ciocco nitro alla nocciola; sorbetto alla mela renetta; gauffre e crema di cioccolato; pesca e amaretto; albicocche sciroppate alla verbena; succo di olivello spinoso, arancia e carota e, infine, frutta fresca.

Maurizio Santin presenta invece la Val-Cher, chiamata anche “Sacher della Valtellina”, include ingredienti del territorio come i mirtilli e l’amaro Braulio Riserva. Il maestro Claudio Marcozzi ha voluto omaggiare la splendida spiaggia di Portonovo con i suoi caratteristici sassi bianchi e rotondi, attraverso i Sassi del Conero, dolcetti alla mandorla amara. Oppure, ancora, andando in Campania Antonino Maresca presenta la Pastiera Nolana, e in Puglia Antonio Daloiso omaggia la città di Bisceglie con il tradizionale sospiro creato con zucchero vagliato medio e zucchero fondente, uova fresche e farina. In Sardegna, infine, Maurizio Frau presenta Dolce Isola, una monoporzione al cioccolato bianco, mousse di cioccolato e zafferano con ricotta di pecora, morbido alle mandorle, coulis d’arancia e glassa a specchio.