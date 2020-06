Pasticcerie: il Salento lancia il “Pasticciotto Day”

Il Salento lancia per il primo giugno il “Pasticciotto Day”, una giornata dedicata al dolce leccese per eccellenza. Molte le iniziative previste per una giornata che punta a rilanciare il commercio delle pasticcerie locali. In circa un centinaio di locali della Puglia meridionale il pasticciotto sarà venduto al prezzo simbolico di 60 centesimi.

Un modo per riportare i Pugliesi in pasticceria, proponendo loro di riscoprire il loro dolce tradizionale più amato. L’iniziativa, ideata da Agrogepaciok, il Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare , e realizzata in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, Fipe Confcommercio Lecce e con il patrocinio della Camera di Commercio di Lecce, non si ferma però ala sola Puglia. Nel Pasticciotto Day sono infatti coinvolti anche i pasticceri salentini emigrati in altre città, che sono stati invitati a partecipare all’iinizativa. Così i pasticciotti scontati si trovano oggi anche a Milano, Roma, Napoli e Torino.

Inoltre c’è anche un risvolto benefico: molte delle pasticcerie aderenti al Pasticciotto Day hanno dato la loro disponibilità a donare una fornitura del dolce tipico salentino agli ospedali delle loro zone. Pasticciotti omaggio arriveranno dunque ai medici degli ospedali di Lecce, Brindisi, Galatina, Scorrano, Tricase, Casarano, Copertino e Gallipoli, ma anche negli ospedali di Milano (“San Raffaele” e “San Paolo”), Roma (“Spallanzani”), Napoli (“Cotugno”) e Torino (“OGR”), che in queste settimane sono stati impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus.

[Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno]