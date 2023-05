Pastry Bit Competition: i pasticceri finalisti si sfideranno il 5 giugno

di Dissapore 30 Maggio 2023

In collaborazione con Molino Dallagiovanna.

Una breve pausa per riassettare a dovere i laboratori e si ricomincia – Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti del mondo della pasticceria, promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, è di fatto giunta alla sua tanto attesa fase finale. L’appuntamento che vedrà impegnati i nove pasticceri finalisti è previsto per lunedì prossimo, il 5 di giugno, in CAST Alimenti in quel di Brescia. In palio, naturalmente, ci sarà il prestigioso titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024 per diventare ufficiale del Molino per il settore pasticceria tanto nello Stivale quanto nel resto del mondo.