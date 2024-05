Pastry Bit Competition riprende con le gare regionali il 21 maggio

Pronti, via: Pastry Bit Competition, la gara pensata da Molino Dallagiovanna per i professionisti della pasticceria, torna con le gare regionali.

Nuovo giro, nuova corsa: la seconda edizione di Pastry Bit Competition, gara pensata da Molino Dellagiovanna in collaborazione con il maestro Leonardo Di Carlo per i professionisti della pasticceria, è finalmente pronta a entrare nel vivo. Il semaforo verde alle gare regionali è previsto proprio per oggi, martedì 21 maggio: a sfidarsi per ottenere il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026, o in altre parole la possibilità di diventare il volto ufficiale del Molino per la pasticceria in Italia e nel mondo, sarà un totale di 108 pasticceri selezionati tra gli oltre trecento che hanno presentato la propria iscrizione.

Saranno nove, in tutto, le gare regionali in programma da maggio fino a ottobre, con ogni tappa che vedrà dodici pasticceri mettersi alla prova nella preparazione di una crostata moderna da forno da realizzare obbligatoriamente senza l’impiego di frutta fresca e creme di frigorifero. Il calendario delle gare regionali di Pastry Bit Competition è ampio e abbraccia un po’ tutto lo Stivale, partendo dal Meridione e salendo piano piano fino all’arco alpino: diamoci un’occhiata insieme.

Pastry Bit Competition: sfida dopo sfida, fino alla finale

Primo appuntamento in Puglia, presso Francesco Lavermicocca Arredamenti di Capurso, in provincia di Bari; poi secondo capitolo nel Lazio in data 12 giugno e terzo in Sicilia solamente sei giorni più tardi, il 18. La gara regionale successiva andrà a tenersi nelle Marche il 25 di giugno e poi Campania (2 luglio), Toscana (17 settembre), Veneto (primo di ottobre), Emilia Romagna (22 ottobre) e infine Piemonte (29 ottobre).

Ogni tappa regionale si concluderà con la proclamazione dei tre migliori pasticceri, che potranno così qualificarsi per una delle tre semifinali che si svolgeranno durante il prossimo inverno in una rinomata località sciistica. Un piccolo spoiler: ad alta quota il protagonista della sfida sarà il bignè dinamico da condividere.

Per chiudere questa seconda edizione di Pastry Bit Competition, infine, ci sarà da affrontare la fase finale – aperta, come avrete intuito, ai migliori tre pasticceri di ogni semifinale – a sua volta divisa in due momenti: il primo a giugno 2025 in CAST Alimenti, la Scuola dei mestieri gastronomici di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni; e il secondo a settembre 2025 presso la sede del Molino in occasione della Festa dei Granai.

Nella prima fase i nove finalisti dovranno realizzare un lievitato sfogliato, mentre la seconda consisterà nella valutazione del panettone con impasto al cioccolato che dovrà essere realizzato solo con lievito madre vivo e senza creme siringate all’interno. Ma non corriamo troppo – il cammino alla finale di Pastry Bit Competition, come abbiamo visto è ancora lungo: tutte le informazioni sul regolamento sono consultabili direttamente dal sito ufficiale dell’iniziativa.