Patatine a base di insetti: ecco il primo prodotto italiano sul mercato

di Luca Venturino 4 Aprile 2022

Da diverso tempo il consumo di insetti (e dei derivati dalla loro lavorazione, come la farina) viene indicata come potenziale soluzione agli attuali modelli di allevamento intensivo e consumo di carne. In questa ottica, le patatine prodotte da Fucibo sono decisamente degne di nota: oltre a trattarsi del primo prodotto italiano ad arrivare sul mercato, sono anche l’unico realizzato con farina di insetti autorizzata dalla Comunità Europea.

La ricetta è fondamentalmente semplice: si tratta di uno snack di mais cotto al forno che impiega, per l’appunto, farina di insetti, un ingrediente che rende le patatine Fucibo meno ricche di grassi e più proteiche rispetto alla loro controparte più classica. Inoltre, come accennato in apertura, gli allevamenti di insetti richiedono decisamente meno risorse (acqua, cibo e soprattutto suolo) rispetto a quelli tradizionali, con la ridotta emissione di gas serra che rappresenta un importante valore aggiunto.

“Il settore dei prodotti a base di farine di insetti farà passi da gigante nei prossimi anni, e noi siamo pronti” ha commentato Davide Rossi, co founder di Fucibo. “Nel 2022 usciremo con altri prodotti come la pasta, i biscotti e i crackers per poi dedicarci allo sviluppo di altre idee a cui stiamo lavorando. Siamo convinti che il made-in-Italy sarà per noi un vantaggio importante nei mercati esteri, dove già l’apprezzamento per l’agroalimentare italiano è vivissimo”. Se siete curiosi di provare le patatine, potete acquistarle direttamente dal sito ufficiale: al momento sono disponibili nei gusti formaggio e pizza