Paul Wesley scambia la cantante Madison Beer per una birra

Gaffe dell’attore Paul Wesley, noto per il suo ruolo nella serie tv The Vampire Diaries che, durante una sessione di Q&A su Instagram, alla domanda “Cosa ne pensi di Madison Beer?” risponde: “Non ho mai bevuto quella birra, ma mi piace. Mi piacciono quasi tutte le birre, anche se ultimamente sto cercando di non berne troppa perché sto cercando di darci un taglio”.

Peccato che Madison Beer non abbia nulla a che fare con la bevanda omonima (beer significa appunto birra in inglese), ma trattasi di una popolare cantante americana e influencer.

Nel tweet qui sotto un fan immortala la risposta.

OUT OF THE LOOP: ‘Vampire Diaries’ star Paul Wesley responds to whether he likes singer Madison Beer: “I’ve never had that beer, but I like beer.” Later, when asked if he believes in Larry, Paul said “What in the God damn hell are you talking about?” pic.twitter.com/vOpXihMSdB

— Def Noodles (@defnoodles) April 27, 2021