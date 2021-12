Paulilatino, in Sardegna, chiude i bar: troppi casi di Covid

Drastica decisione del comune di Paulilatino in Sardegna: il sindaco dispone la chiusura di tutti i bar, troppi casi di Covid.

di Manuela 30 Dicembre 2021

Il sindaco di Paulilatino, piccolo comune in Sardegna in provincia di Oristano, ha deciso di prendere una drastica decisione: troppi casi di Covid-19 improvvisi nella cittadina, per cui chiusura di tutti i bar.

Il fatto è che Paulilatino è passato da zero casi di Coronavirus a 15 casi dalla sera alla mattina. Per tale motivo Domenico Gallus, sindaco e consigliere regionale, non ha avuto dubbi: meglio chiudere subito tutti i bar del paese.

Tramite un video pubblicato sui social il sindaco ha fatto sapere che il Coronavirus ha ripreso a circolare fra i concittadini. Fra la sera e la mattina sono stati segnalati 15 casi, riguardanti tutti ragazzi molto giovani, tutti sintomatici e tutti positivi al tampone rapido.

Visto che proprio i bar del paese sono i luoghi di aggregazione preferiti dei giovani, da qui la decisione drastica di chiudere tutti i bar. Questa nuova disposizione rimarrà attiva fino a quando non si capirà come evolverà la situazione.

Il sindaco ha poi sottolineato che le vacanze natalizie e il fatto che non ci fossero più casi in paese, deve aver portato qualcuno ad abbassare la guardia: questa cosa non dovrà più succedere.

Il sindaco ha ricordato a tutti di continuare a seguire le norme tradizionali:

mascherina fissa anche all’aperto

distanziamento sociale

igiene delle mani

Sempre a proposito di bar e ristoranti, non fa poi mai male ripassare quali siano le nuove regole del super green pass.