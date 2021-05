Paulo Dybala: “La pizza? Preferisco quella argentina”

In una recente intervista su Twitch il calciatore della Juventus Paulo Dybala si è lanciato in un’affermazione che non farà di certo felici i cultori della pizza italiana. “La pizza italiana è molto sottile – ha dichiarato Dybala – per questo preferisco quella delle mie parti”.

Ospite dello streamer e commentatore spagnolo di eSports, Ibai Llano, il centravanti juventino ha parlato del suo amore per la buona cucina a tutto tondo, sottolineano l’alta qualità della gastronomia argentina.

Dopo aver sottolineato come non esista posto migliore al mondo dell’Italia dove gustarsi la pasta (e chi lo avrebbe mai detto?), il calciatore se ne esce con un’affermazione decisamente forte.

Alla domanda su quale fosse la sua pizza preferita, tra argentina e italiana, Dybala risponde: “Sono stato a Napoli, so che la pizza è molto nutriente, buona ma è sottile. Io preferisco la pizza argentina”. Una risposta che lascia senza dubbio spiazzati, così come è accaduto all’intervistatore.

È chiaro che esistono i valori assoluti, come saprà bene lo stesso Dybala, ma per tutto il resto “de gustibus”.

Fonte: Torino Today