Pavia, troppo rumore al bar, uomo spara contro i tavolini

di Marco Locatelli 4 Agosto 2021

Scena da “film western” a Pavia, ieri pomeriggio martedì 3 agosto, nel bar sul Ticino “Civico Zero” in località Canarazzo. Un uomo di 50 anni, stanco dei continui schiamazzi, ha imbracciato un fucile da caccia e ha sparato un colpo sui tavolini del locale, ma fortunatamente colpendo solo gli alberi ad altezza 4 metri.

Autore del gesto C.S. – queste le iniziali dell’uomo – residente a Zinasco, denunciato per l’esplosione di un colpo di arma da fuoco illegalmente detenuta. Ora il 50enne si trova in stato di libertà.

Attualmente sono in corso accertamenti da parte della polizia sull’arma, una doppietta da caccia a canne sovrapposte, formalmente intestata ad un’altra persona e sequestrata.

Sul posto dello sparo anche la Croce Rossa per soccorrere un 47enne colpito da un malore per via dell’agitazione causata della fucilata esplosa a distanza ravvicinata. L’uomo si è ripreso poco dopo grazie all’intervento dei sanitari.