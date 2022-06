Pechino riduce le restrizioni anti Covid: si torna a mangiare al ristorante

di Manuela 7 Giugno 2022

Buon notizie da Pechino per quanto riguarda il fronte Coronavirus: la capitale ha deciso di allentare le restrizioni anti Covid a causa del calo dei contagi. E si torna così a mangiare al ristorante.

Secondo quanto riportato da Beijing Daily, le restrizioni verranno ridotte in gran parte della capitale, trannte nelle aree dove sono stati segnalati i focolai. Per esempio da lunedì verrà tolto il divieto di mangiare nei ristoranti, restrizione attiva dal 1 maggio scorso (potevano essere attivi solo per l’asporto).

Inoltre verrà eliminato lo smart working: i dipendenti a cui era stato chiesto di lavorare da casa potranno tornare in ufficio. Per quanto riguarda gli studenti, quelli delle primarie e delle secondarie rientreranno in classe a scaglioni, anche se la maggior parte tornerà a scuola a partire dal 13 giugno. I bambini della materna, invece, torneranno in classe il 20 giugno. Le università dovranno gestire rigorosamente gli accessi all’ingresso e all’uscita del campus, in modo da permettere agli studenti di poter tornare a casa in maniera sicura e ordinata (ma sempre con settimana di monitoraggio sanitario dopo essere arrivati a casa).

La decisione di allentare le restrizioni è tornata poco dopo che proprio gli studenti universitari di Pechino si erano radunati nel campus per protestare contro le lunghe settimane di restrizione volte a controllare i focolai di Omicron: dal 22 aprile a Pechino sono stati registrati più di 1.800 contagi.

Di seguito altre restrizioni che verranno allentate:

i passeggeri che usano i mezzi pubblici e le persone che entrano in luoghi pubblici devono avere un test negativo entro 72 ore e non più 48 ore come prima. Idem dicasi per chi vuole entrare e uscire dalla città

negativo entro 72 ore e non più 48 ore come prima. Idem dicasi per chi vuole entrare e uscire dalla città cinema, impianti sportivi, biblioteche e musei riapriranno con una capienza del 75%

ripartono i tour locali, ma solo a patto che i partecipanti siano completamente vaccinati

Questo allentamento, però, non si applicherà al distretto di Fengtai, nella parte sud-occidentale della città e nel distretto settentrionale di Changping in quanto qui sono stati segnalati nuovi casi. Inoltre Xu Hejian, portavoce degli amministratori della città, ha ribadito che continueranno a essere eseguiti test e tamponi nelle aree chiave di PEchino.