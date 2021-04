Peck “esce” da Milano e apre un nuovo negozio a Forte dei Marmi

Peck apre un nuovo negozio a Forte dei Marmi. Quella che è probabilmente una delle gastronomie più famose d’Italia – sicuramente la più popolare a Milano – esce dai suoi confini meneghini per approdare in Toscana, con il suo quarto negozio in Italia.

La gastronomia troverà casa nell’ex fondo di Mimì, negozio di specialità pugliesi in piazza Marconi. Sono già iniziati i lavori per inaugurare il locale prima dell’estate.

Peck di Forte dei Marmi avrà uno spazio di circa 150 metri quadrati, più 50 di veranda. Meta estiva prediletta per tanti turisti milanesi, la Versilia è evidentemente un’area strategica per Peck che ritrova così diversi suoi clienti affezionati anche fuori dalla sua roccaforte milanese.

“La Versilia è una terra ricca di tradizione gastronomica e di materie prime eccellenti – commenta l’amministratore delegato di Pek, Leone Marzotto a La Nazione – abbiamo già da tempo alcuni fornitori locali e l’apertura di Peck sarà sicuramente occasione per scoprire altri tesori gastronomici con i quali arricchire il nostro assortimento”.

Fonte: La Nazione