Pellegrini compra Mymenu ed entra nel settore delivery

Pellegrini ha annunciato di aver acquisito la maggioranza di Mymenu, prima azienda italiana di food delivery di fascia alta. La vicepresidente Valentina Pellegrini dichiara: “Puntiamo a raggiungere nuovi mercati e nuovi target di clienti, in un contesto in continua evoluzione, sia in termini di trend di consumo che di modelli di lavoro, quale lo smart-working. Intendiamo, così, ampliare la gamma di servizi dedicati alle aziende, ai loro dipendenti e alle loro famiglie, prendendoci cura del loro benessere anche al di fuori del tradizionale luogo di lavoro”.

Pellegrini è stata fondata nel 1965 e si occupa di ristorazione collettiva (mense), welfare solutions (buoni pasto), pulizie e servizi integrati, lavorazione della carne e forniture alimentari. Con questa acquisizione entra nel recente e dinamico mercato del delivery, ma ad un certo livello. Mymenu ha infatti la particolarità di essere la principale azienda a capitale italiano, ma soprattutto di operare nella fascia alta dell’offerta: ristoranti di qualità e buona diffusione nelle città principali.

Dicono i fondatori di Mymenu Edoardo Tribuzio, Giovanni Cavallo e Lorenzo Lelli: “L’operazione è coerente con la nostra strategia di sviluppare ulteriormente la presenza nel canale B2B e trova nella Pellegrini un naturale partner industriale”. Mymenu mantiene il marchio e l’indipendenza operativa: l’accordo prevede anche che Valentina Pellegrini sarà presidente, Edoardo Tribuzio amministratore delegato.

[Fonte: IlSole-24Ore]