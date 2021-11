Penne rigate e Farfalle Consilia saper scegliere: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 15 Novembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti delle Penne rigate e Farfalle di Consilia saper scegliere a causa di un rischio allergeni. Sul sito le allerte sono state pubblicate un paio di giorni fa, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli sono quelli del 10 novembre 2021 per le penne e del 12 novembre 2021 per le farfalle.

In entrambi i casi il marchio del prodotto è Consilia saper scegliere, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è SUN Soc. Cons. a r.l. Per le penne il nome del produttore è Pastificio Lucio Garofalo S.p.A., con sede dello stabilimento in via dei Pastai 42 a Gragnano (NA), mentre per le farfalle il nome del produttore è Pasta Zara S.p.A., con sede dello stabilimento in via Pio X a Riese (TV).

Questi sono i numeri di lotto e le date di scadenza dei prodotti interessati dai richiami:

Penne rigate integrali bio: numero di lotto 1197, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 luglio 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi Farfalle n. 265: numero di lotto L510040, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 gennaio 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

In entrambi i casi, il motivo del richiamo è un rischio allergeni: è stata rilevata la presenza dell’allergene senape. Nelle avvertenze si avvisano i clienti che hanno acquistato il prodotto e che sono allergici alla senape a non consumare i lotti sopra indicati e a riportarli presso il punto vendita di acquisto per il rimborso.