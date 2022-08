Peperoncini Bhut Jolokia: ne mangia 17 in 1 minuto, è Guinness World Record

di Manuela 9 Agosto 2022

Lui si chiama Gregory Foster, è statunitense ed è finito nel Guinness World Record per essere riuscito a mangiare 17 peperoncini Bhut Jolokia in 1 minuto. Ma soprattutto: è ancora vivo dopo questa sfida.

Inutile dire che Gregory è un appassionato di peperoncini. Lo scorso 14 novembre ha accettato la sfida: doveva tentare il record per mangiare il maggior numero di ghost pepper in un minuto. Gareggiando contro il tempo, Gregory è riuscito nell’improba impresa: ha mangiato 17 peperoncini, pari a 110,50 grammi di prodotto in un solo minuto.

Gregory si è cimentato in questo record a San Diego, in California, in un parco pubblico: tutti potevano assistere liberamente alla sua performance. Il fatto è che il peperoncino Bhut Jolokia può arrivare a 1 milione o più di SHU (Scoville Heat Units). Che detto così, se non siete impavidi mangiatori di peperoncini, potrebbe non dirvi nulla. Per farvi capire: il famoso peperoncino Jalapeno arriva a 2.500-8.000 SHU.

E di questi piccantissimi peperoncini Gregory ne ha mangiati 17. Ma in realtà Gregory è un veterano di queste sfide: detiene il record per il maggior numero di peperoncini Carolina Reaper consumati in un minuto (120 grammi se siete interessati) e il record di velocità nel mangiare tre peperoncini Carolina Reaper (8,72 secondi).

Gregory ama da sempre il cibo piccante, tanto da coltivarsi personalmente i peperoncini a casa. Per decenni ha allenato il suo palato e il suo organismo a tollerare i cibi più piccanti e adesso è in grado di digerire i peperoncini più piccanti del mondo (senza finire in ospedale per questo). Inoltre ha anche creato un’azienda, la Inferno Farms: qui produce salse piccanti, what else?