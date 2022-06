Peperoncini, è carestia: azienda USA sospende la produzione di salsa sriracha

di Dissapore 9 Giugno 2022

Le condizioni meteorologiche che influenzano la qualità dei peperoncini hanno costretto la Huy Fong Foods, con sede in California, a sospendere le vendite e la produzione della sua famosa salsa sriracha. In un’e-mail di aprile, uscita fuori però solo di recente, Huy Fong Foods ha informato i clienti che stanno affrontando “una carenza più grave di peperoncino” rispetto a una situazione simile nel luglio 2020. “Purtroppo, è qualcosa fuori dal nostro controllo e senza questo ingrediente essenziale non siamo in grado di produrre nessuno dei nostri prodotti”.

Huy Fong Foods attualmente vende tre tipi di salse: sriracha, che viene creata da peperoncini maturati al sole e frullati in una pasta liscia; aglio al peperoncino, una salsa piccante densa; e il sambal oelek, una salsa “corposa” dal gusto puro del peperoncino.

Nell’e-mail, la società ha aggiunto che coloro che non hanno ricevuto una conferma dopo aver effettuato l’acquisto avranno i loro ordini in sospeso fino a settembre: “Comprendiamo che ciò potrebbe causare problemi. Tuttavia, durante questo periodo non accetteremo nuovi ordini da effettuare prima di settembre poiché non avremo scorte sufficienti per soddisfare l’ordine”, ha affermato la società.