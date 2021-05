Pepsi esplora il mercato degli hard seltzer, ma senz’alcol: ecco Soulboost

Pepsi esplora il mercato degli hard seltzer, le bevande a base di acqua gasata tanto di moda ultimamente, ma lo fa lanciando un prodotto senz’alcol, Soulboost.

Il principio è più o meno lo stesso che sta determinando il successo degli hard seltzer: fornire una bevanda frizzante gustosa e con poche calorie. E infatti Pepsi per “Soulboost” parla di un prodotto “senza sensi di colpa”, visto che contiene solo da 10 a 20 calorie per lattina.

La bevanda è stata lanciata in due varietà Lift and Ease, e in quattro diversi gusti. Lift – disponibile al gusto Blueberry Pomegranate o Black Cherry Citrus – è addizionata con ginseng, per dare un po’ di carica. Ease – al gusto Blackberry Passionfruit o Strawberry Rose – invece contiene 200 mg di L-teanina per favorire il rilassamento.

“Il nostro team di ricerca e sviluppo di livello mondiale ha sviluppato Soulboost individuando questi ingredienti funzionali e aggiungendoli a una bevanda a base di acqua frizzante per aiutare le persone a sentire veramente il momento, se hanno bisogno di più resistenza mentale per affrontare una giornata impegnativa o di un momento di relax”, ha spiegato Danielle Barbaro, Vicepresidente Ricerca e Sviluppo di PepsiCo Beverages North America.

