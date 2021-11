Pepsi utilizzerà i camion elettrici di Tesla per le consegne

di Luca Venturino 9 Novembre 2021

Era il dicembre del 2017 quanto Pepsi prenotò 100 dei camion elettrici prodotti da Tesla, in un tentativo di innovare l’azienda e tentare un approccio più attento al benessere ambientale. E ora i mezzi sono in dirittura d’arrivo: saranno di fatto a disposizione del colosso delle bibite zuccherate nel corso del quarto quadrimestre dell’anno corrente.

Secondo le analisi presentate da Ramon Laguarta, presidente e amministratore delegato di PepsiCo, il 10% delle emissioni dell’azienda sono legate alle esigenze di trasporto. Con l’utilizzo dei mezzi prodotti da Tesla, la multinazionale riuscirà a muovere i propri prodotti dai punti di produzione a quelli di distribuzione, facendoli giungere in maniera capillare anche ai rivenditori. L’obiettivo, come accennato, è quello di unire l’efficienza a un migliore impatto ecologico. Pepsi non è l’unica compagnia ad aver adottato questa strategia: pare infatti che anche Walmart e Sysco abbiano nel proprio mirino i camioncini elettrici Tesla.