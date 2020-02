PepsiCo acquisisce Be & Cheery, marchio cinese dedicato agli snack

PepsiCo ha acquisito Be & Cherry, famoso marchio cinese dedicato agli snack di frutta secca. Pepsi ha comprato il brand dal produttore locale Haoxiangni Health Food Co Ltd per un valore di 705 milioni di dollari. Be & Cherry è un marchio piuttosto famoso localmente in quanto vende principalmente snack di frutta secca sulle piattaforme di e-commerce cinesi.

Si tratta di un passo fondamentale per Pepsi per diventare la principale azienda alimentare e delle bevande focalizzata sui consumatori cinesi. Ram Krishnan, CEO di PepsiCo Greater China, ha dichiarato che Be & Cherry aggiunge a PepsiCo la capacità di posizionarsi e di capitalizzare nel settore in continua crescita del commercio elettronico, grazie al fatto che un marchio locale è capace di estendersi su un ampio portfolio di prodotti, sia attraverso i canali online che offline.

Il CEO ha anche aggiunto che si aspettano di sfruttare l’innovazione di Be & Cherry e le loro conoscenze dei consumatori per guidare la crescita di PepsiCo in altri mercati chiave. Dal canto suo, Be & Cherry è una delle più grandi aziende di snack online in Cina: ha registrato un fatturato di circa 711,7 milioni di dollari nel corso del 2019. Vendendo Be & Cherry, adesso Haoxiangni potrà concentrarsi meglio sul suo obiettivo attuale, quello del business delle giuggiole.

[Crediti | Reuters]