PepsiCo denunciata da un’azienda di bevande al caffé bio: hanno violato il marchio?

Una rivisitazione di Davide contro Golia, in chiave bevande energetiche: PepsiCo è stata denunciata da un’azienda che produce bevande al caffé bio. Secondo loro, il colosso ha volutamente violato il marchio del piccolo competitor.

La RISE AND SHINE Corp è un piccolo produttore di bevande al caffé, fondata a New York da tre amici d’infanzia che volevano ritagliarsi uno spazio nel mercato di riferimento, vendendo i loro prodotti a tutti i bevitori di caffé che cercavano una soluzione biologica e senza troppi zuccheri. Ha lanciato così la sua bevanda, Rise Brewing, che non aveva le pretese di sfidare i grandi marchi, era niente più che un’alternativa. Finché i grandi marchi non hanno deciso di sfidare la sua azienda.

Il produttore di Rise Brewing ha infatti citato in giudizio PepsiCo alla corte federale di Chicago per violazione del marchio, sostenendo che le bevande energetiche mattutine Mtn Dew Rise di Pepsi, lanciate a marzo, vengono confuse con il caffè freddo in lattina della Rise. Secondo loro, questa non è una casualità, ma una scelta da parte della Pepsi: a quanto pare, la Pepsi avrebbe inondato il mercato con prodotti simili a Rise, inducendo i consumatori a confondere le due bibite e inevitabilmente a estromettere Rise.

Da parte di Pepsi, non è arrivato subito un commento, ma al momento si sono limitati a rispondere che non era possibile confondere i due prodotti, perché Mtn Dew Rise è una “bevanda alla caffeina e non una bevanda al caffè.” Ma quelli della Rise Brewing hanno altre prove per sostenere che la bevanda della PepsiCo è stata “progettata per colpire specificamente la RiseBrewing, tant’è che viene anche commercializzata come bevanda con caffeina adatta a sostituire le bevande al caffè pronte da bere, proprio come la bevanda di Rise“,

Pepsi, inoltre, distribuisce anche bevande al caffè pronte da bere Starbucks e Rise Brewing ha affermato che Pepsi sapeva che il lancio di Mtn Dew Rise avrebbe “distrutto un concorrente principale” per loro.

