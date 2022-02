PepsiCo: l’ingrediente segreto del nuovo energy drink è la canapa

PepsiCo ha appena annunciato Rockstar Unplugged, un nuovo energy drink in cui è presente un infuso di olio di semi di canapa.

di Luca Venturino 2 Febbraio 2022

Si chiama Rockstar Unplugged il nuovo drink lanciato da PepsiCo che ha come ingrediente segreto un infusione di olio di semi di canapa, ed è stato progettato per attirare clienti di sesso femminile che abbiano intenzione di mantenere un “atteggiamento accomodante, libero e stimolante per qualsiasi stato d’animo o occasione”.

Prima che ve lo chiediate, no: l’olio di semi di canapa non è psicoattivo, e contiene poco niente cannabidiolo. Tra gli altri ingredienti, decisamente meno interessanti, ci sono invece vitamine B, menta verde, melissa e caffeina (di cui appena 80 milligrammi, molto meno rispetto alla media degli energy drink); mentre i gusti disponibili saranno mirtillo, frutto della passione e cetriolo lampone.

L’idea di creare una bevanda di questo tipo, stando a quanto rivelato dalla direttrice generale di PepsiCo Fabiola Torres, è arrivata dopo che il 91% dei clienti ha affermato di volere una domanda che “sollevasse l’umore”: nulla di meglio di un cocktail di zucchero, caffeina e canapa, dunque (l’ideale per mantenere il cosiddetto “atteggiamento accomodante”, insomma)! “Rockstar Unplugged offre gli ingredienti richiesti dai consumatori” ha commentato Torres “creando un’opportunità per noi di trasformare la categoria e introdurre nuovi consumatori alle nostre offerte”.