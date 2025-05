Per i McDonald’s statunitensi il maggiore calo di vendite dal COVID

Sarà anche il fast food più famoso al mondo, ma la catena di ristorazione ad archi gialli non se la passa proprio benissimo. Non negli Stati Uniti, almeno, dove nei primi tre mesi del 2025 gli incassi sono diminuiti del 3,6% rispetto all’anno precedente. Non possiamo definirla crisi, certo, ma i numeri la dicono lunga sulla situazione economica statunitense, in particolare sulla capacità e volontà delle famiglie di concedersi spese non necessarie.

La lotta contro le incertezze

Sul territorio a stelle e strisce gli affari non vanno proprio a gonfie vele per il celebre fast food. Secondo i dati riportati dai colleghi della BBC, i locali McDonald’s aperti da almeno un anno hanno assistito a un calo degli introiti pari al 3,6% tra gennaio e marzo 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; è il crollo più drastico per l’azienda dai tempi del COVID.

Sembra strano? Non troppo se diamo un’occhiata alla situazione economica americana, dove i consumatori “lottano contro le incertezze”, per usare le parole di Chris Kempczinski, AD degli archi gialli. Il presidente Trump, che del cibo spazzatura è un vero paladino – ve lo ricordate quando è andato a friggere le patatine proprio al Mc lo scorso autunno? – chiede un po’ di pazienza e tempo per aggiustare una situazione che imputa al suo predecessore, Biden.

Danni Hewson, della piattaforma di investimenti AJ Bell, delinea un quadro in cui le famiglie statunitensi temono ulteriori rialzi dei prezzi e maggiori difficoltà nella gestione del budget domestico. Kempczinski – che, come accennavamo, riconosce le paure dei clienti – sottolinea come tutti potranno sempre “contare su McDonald’s […] per l’eccezionale valore offerto”, evidenziando, specie agli occhi degli investitori, come la catena poggi su “70 anni di innovazione, leadership e comprovata agilità”, che la rendono capace di “navigare anche nelle più difficili condizioni di mercato”.