I sindacati si appellano ad Achille Lauro contro McDonald’s

È partita da pochissimo la nuova campagna pubblicitaria che McDonald’s ha sviluppato insieme ad Achille Lauro per celebrare la fame del più amato dei suoi panini, il Crispy McBacon.

Un’operazione in grande stile, che vede il cantante protagonista di uno spot televisivo dal taglio decisamente cinematografico, nonché in veste di direttore creativo, avendo disegnato una linea di abiti ispirata proprio al celebre panino, che consta di un trench, una giacca, due t-shirt che chi mangia un “crispy” può vincere, insieme a biglietti per i suoi concerti.

Una collaborazione che, probabilmente, l’autore di “Rolls Royce” non credeva l’avrebbe portato a un confronto con i sindacati.

La lettera ad Achille Lauro

A scrivere al nuovo testimonial di McDonald’s è la UILTuCS di Roma e Lazio, associazione sindacale che rappresenta i diritti dei lavoratori del turismo e del commercio, per ricordargli delle agitazioni in corso proprio contro il colosso del fast food.

“Caro Achille, ti scriviamo non solo come artista, ma anche, e soprattutto, come figura pubblica oggi associata all’immagine di McDonald’s Italia. In queste ore migliaia di lavoratrici e lavoratori dei punti vendita McDonald’s di tutta Italia stanno scioperando”.

“Non per un capriccio -prosegue la lettera- Non per ribellarsi a un sistema. Ma per rivendicare un diritto sacrosanto: quello a una contrattazione aziendale decentrata che riconosca dignità, condizioni di lavoro e salario variabile legato alla produttività a chi, ogni giorno, tiene in piedi i ristoranti del brand che oggi ti vede protagonista. E che anche grazie a te vedrà aumentare i propri profitti”.

Lauro sarà anche tra i protagonisti del prossimo Concertone del Primo Maggio a Roma, eventualità che evidentemente non è sfuggita ai sindacati firmatari della missiva.

“Riteniamo opportuno, anzi necessario metterti al corrente della nostra protesta perché tu hai sempre dato voce a chi voce non ha, hai fatto della libertà un simbolo e del riscatto una bandiera. (…). Chi lavora nei fast food è una classe debole: si tratta principalmente di giovani e donne con orari part time ed una flessibilità lavorativa ad esclusivo uso aziendale”.

Al momento non è ancora arrivata una risposta da parte del cantante, la cui collaborazione con McDonald’s dovrebbe durare almeno fino ad agosto, quando si chiuderà il contest per vincere i premi griffati da lui.