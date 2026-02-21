Per la prima volta Sanremo stravolge la finale di Masterchef

Se siete tra coloro che non vedevano l’ora di scoprire il vincitore di Masterchef 15 questo giovedì, abbiamo brutte notizie per voi: bisognerà pazientare ancora un po’. Sky ha infatti deciso di sparigliare le carte e posticipare l’ultimo atto del cooking show, che inizialmente era previsto per il 26 febbraio. Il motivo è l’ingombrante presenza nel palinsesto della corazzata Sanremo, a cui gli autori del cooking show più visto del mondo hanno pensato di rispondere facendosi da parte, ma non senza un colpo di scena.

Nemmeno Masterchef batte Sanremo

Si tratta di una scelta strategica ormai consueta per i grandi format della pay-tv, che preferiscono evitare lo scontro diretto con una kermesse capace di monopolizzare l’attenzione del paese con share che superano regolarmente il 60 percento, e Masterchef non è nemmeno l’unico programma a fare un passo indietro davanti all’Ariston. Anche la seguitissima fiction Don Matteo 15 ha subito lo stesso destino e vedrà la sua puntata di giovedì rinviata di una settimana per gli stessi motivi di palinsesto.

Ma quindi, quando si potrà finalmente scoprire il vincitore di questa edizione? L’appuntamento con la finalissima è stato ufficialmente fissato per giovedì 5 marzo alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Per non lasciare il pubblico totalmente a bocca asciutta durante la serata del 26 febbraio, Sky manderà in onda una puntata speciale intitolata Masterchef Italia: 4 storie per la finale: un racconto approfondito del percorso dei quattro finalisti, utile per ripercorrere momenti salienti ed errori in vista del traguardo finale.

A contendersi il titolo di quindicesimo Masterchef italiano saranno Carlotta Bertin, Dounia Zirari, Matteo Canzi e Matteo Rinaldi. I quattro sono riusciti a superare le ultime durissime sfide, tra cui una Green Mystery Box sul risparmio energetico e un Invention Test con ingredienti definiti killer per i loro sapori estremi. I quattro sono “sopravvissuti” anche a due beniamini del pubblico come Alessandro e Niccolò, le cui eliminazioni hanno lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori, che non hanno mancato di esprimere il proprio disappunto anche sui social.

Fan della trasmissione che avranno sicuramente da ridire anche per questo slittamento a sorpresa della finale ma che, volenti o nolenti, dovranno ingannare l’attesa con le cinque serate del Festival della Canzone Italiana, prima di scoprire chi riuscirà a convincere i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli con il proprio menù degustazione.