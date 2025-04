Per la torinesissima Lavazza i dazi non sono un problema: “aumenteremo la produzione all’estero”

Tira aria di rinnovamento nella comunicazione dei pezzi grossi del caffè, e non è detto sia una buona notizia. Giusto un mesetto fa Andrea Illy, amministratore delegato dell’azienda che porta il suo cognome, si è sostanzialmente appropriato del valore etico dell’aumento del prezzo della tazzina, necessario per una ridistribuzione della ricchezza su tutta la filiera, e sorvolando su decenni di pratiche commerciali che hanno portato esattamente alla situazione non gradita dall’AD.

Ora tocca ad un altro gigante del settore, Lavazza, che a fronte dei dazi di Trump in arrivo, ha la soluzione pronta: produrre tutto in USA.

Lavazza in America

A dare la “buona” notizia è Antonio Baravalle, ceo dell’azienda torinese, durante la presentazione dei conti 2024 del gruppo e presentando i piani di un 2025 che, tra rincari ed effetto Trump, si presenta particolarmente complicato.

La premessa di Baravalle: “noi abbiamo una presenza importante negli Stati Uniti, quel mercato oggi pesa il 16% per noi. Abbiamo due sedi e circa 400 persone. L’obiettivo rimane quello di crescere, è chiaro che i dazi fanno male a tutti”, e aggiunge: “il fenomeno dei dazi in generale è pericoloso per l’economia globale con rischio di inflazione ed eventuali recessioni dietro l’angolo”.

Ora però i dazi non sono più una minaccia, ma una realtà. E mentre chi poteva ha accumulato prodotto in USA in tempo utile per non subire tariffe, la soluzione di Lavazza è più ambiziosa: “A oggi il 50% della nostra produzione americana è realizzata negli Stati Uniti, ci manca un altro 50%. Il progetto per completarla è approvato, si tratta di accelerarlo, ma è chiaro che ci sono dei tempi. Noi siamo pronti, vedremo cosa accadrà”.

Insomma, per Lavazza non sembra un grande problema: con buona pace dell’operatività in Italia, la soluzione è non esportare più caffè lavorato in Italia, ma produrre tutto direttamente là. Un effetto dei dazi che probabilmente Trump non si aspettava, ma sicuramente non disdegnerà.