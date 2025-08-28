Per l’ex campione del ciclismo Jan Ullrich non c’è niente di meglio che bere Nutella dal barattolo

Ogni campione e campionessa dello sport ha il suo personalissimo segreto culinario per dare il massimo prima, durante e dopo le gare. Segreti che gli atleti si divertono spesso a condividere con i fan, regalando simpatici fun fact non sempre salutari. Un aneddoto dal sapore italiano ci viene regalato da Jan Ullrich, ex ciclista professionista tedesco. Il suo calorico vizio viene svelato da Victor Campenaerts, collega belga di Ullrich che tiene un vlog in cui racconta ogni giorno curiosità sul ciclismo. Il peccato di gola del vincitore del Tour de France 1997 salta fuori mentre il Team Visma, di cui Campenaerts fa parte, si trova proprio di fronte alla sede Ferrero di Alba – e forse potrete già immaginare qual era l’oggetto del desiderio del ciclista germanico.

Il calorico aneddoto del ciclista Jan Ullrich

Entrare nella vita privata di attori, cantanti e sportivi soddisfa la nostra inconfessata voglia di gettare uno sguardo oltre la patinata immagine delle celebrità lontane anni luce da noi poveri mortali. Figuriamoci come può farci sentire scoprire che anche un grande ex campione del ciclismo nasconde un vizio gastronomico non da poco, come bere la Nutella dal barattolo.

Jan Ullrich è costretto a confessare il suo peccato di gola dopo essere stato interpellato direttamente dai colleghi del Team Visma. I velocipedisti si trovavano in questi giorni in Piemonte per alcune tappe della Vuelta 2025. Fermi davanti allo stabilimento Ferrero di Alba, gli atleti raccontano che il 25% del consumo mondiale di nocciole è legato alla cittadina piemontese (più correttamente, alla produzione di Nutella).

Il motivo, lo dicevamo, ha chiaramente a che fare con l’utilizzo del frutto secco per produrre la crema spalmabile più famosa al mondo. Crema che, rivela Campenaerts, Jan “Kaiser” Ullrich amava bere direttamente dal barattolo, dopo averla fatta sciogliere al microonde. Direttamente provocato dai giovani colleghi, il kaiser non se le manda a dire e si presenta sulle sue storie di Instagram in tenuta ciclistica con un barattolo di Nutella in mano.

“Ciao Victor e Matteo, questo era davvero il mio trucco quando ero ancora un ciclista professionista… Ma in estate, non hai bisogno di un forno a microonde. Il sole è abbastanza”, conferma Ullrich, prima di mostrare al mondo in video quanto (non) è buona la Nutella bevuta direttamente dal barattolo.