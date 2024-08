Per quale motivo le arance vengono sempre vendute nelle reti rosse?

Il rosso delle reti in cui vengono solitamente confezionate le arance non è un colore scelto a caso, ma di una tonalità scelta con un obiettivo ben preciso.

Se pensate che il colore di confezioni, packaging, logo e via dicendo non abbia un effetto sulla vostra percezione vi state sbagliando – e scusate se siamo un po’ lapidari: lo dice il marketing, è chiaro, ma lo dice anche e soprattutto la scienza. Un esempio pratico? È presto detto: vi siete mai chiesti per quale motivo le arance vengano sempre vendute nelle reti rosse?

No, non si tratta di coincidenza; ma di un colore che è di fatto stato scelto a tavolino dai grossisti dell’ortofrutta così da manipolare la percezione dei consumatori. L’effetto si rifà a un’illusione ottica nota con il nome di Confetti illusion, in grado di influenzare il colore di un determinato oggetto – le arance, in questo caso – in base al contesto in cui è immerso – la rete rossa, per l’appunto. Ma in che senso?

Psicologia e illusione dietro i colori: il caso delle arance

L’idea è che il rosso della rete possa “contagiare”, per così dire, il colore delle arance, che di conseguenza verranno percepite come più mature, più succose, più appetibili. D’altro canto anche (e soprattutto) l’occhio vuole la sua parte: chi comprerebbe della frutta che pare ancora verde e acerba?

Il professore Karl R. Gegenfurtner del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Giessen, Germania, ha preso in esame questo particolare caso e ne ha tratto uno studio ad hoc poi pubblicato nella rivista scientifica i-Perception. A fare da pietra angolare della sua analisi, come avrete forse intuito, è stata l’esperienza personale: il nostro protagonista si è recato al supermercato locale in cerca di arance, dove ne ha individuato alcuni sacchetti colmi di invitanti frutti rossi. Una volta portate a casa ed estratte dalla rete, però, quel profilo cromatico così vivace pareva sparito nel nulla.

Gegenfurtner, in altre parole, è stato vittima della Confetti illusion: il colore da lui percepito – il rosso maturo – era fortemente influenzato dal contesto circostante – la rete rossa, per l’appunto. Questo meccanismo si basa sul fatto che il cervello, per semplificare e rendere più fluida la percezione dei colori (e del mondo), tende a uniformarli.

La morale della favola? Meglio acquistare prodotti sfusi e direttamente dal bancone, anche perché le arance non sono certo l’unica tipologia di frutta a “usare” questo stratagemma. “Frutta e verdura come limoni, cipolle, zucchine e patate” ha concluso il professore “sono spesso confezionate in reti che riprendono il colore di un esemplare perfetto”.