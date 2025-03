Per salvare il Regno Unito bastano due kebab in meno a settimana, o almeno così pare

Secondo il Comitato per i Cambiamenti Climatici inglese, consumare un paio di kebab in meno alla settimana potrebbe aiutare a ridurre le emissioni di gas serra.

Il Climate Change Committee inglese, ente pubblico formato per supportare il governo britannico nella transizione climatica, per portare il paese all’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 sta dando indicazioni concrete alla popolazione per aiutare nell’impresa.

Scelte come camminare un po’ di più o preferire il trasporto pubblico alle auto private, passare dai fornelli a gas a quelli a induzione permetterebbero una riduzione dei gas serra tali da non costringere il governo a iniziative draconiane sui trasporti e l’industria e, oltre a tutto ciò, anche mangiare meno kebab aiuterebbe a salvare il pianeta.

Un po’ meno carne

Chiariamo meglio: non è il kebab per sé il problema. Emily Nurse, responsabile della “quota zero” del comitato sui cambiamenti climatici, specifica: “non stiamo assolutamente dicendo che tutti debbano essere vegani. Ma ci aspettiamo di vedere delle modifiche nelle abitudini alimentari”.

Una modifica a ben vedere non sconvolgente: secondo il CCC, basterebbe ridurre il consumo settimanale pro capite di 260g alla settimana, il quantitativo -grosso modo- proprio di un paio di shawarma dal nostro kebabbaro preferito. Dati in linea con le stime dell’Università dell’Illinois e pubblicate su Nature secondo cui gli allevamenti sono responsabili del 60% delle emissioni di gas serra e un obiettivo che, nelle opinioni del CCC, sta già venendo raggiunto gradualmente e naturalmente, grazie a una rinnovata attenzione alla salute nei trend alimentari.

Le altre iniziative

Per quanto efficace dal punto di vista di comunicazione, non si può certo salvare il mondo con un paio di kebab. Nel documento ufficiale del Comitato si parla anche di trasporto aereo, di una possibile tassazione per i “frequent flyers” e la necessità di imporre tagli nelle emissioni ogni qualvolta si vogliano allargare gli aeroporti.

Si auspica anche una riduzione dei prezzi dell’energia elettrica per favorire il passaggio dalle cucine a gas, e grossi investimenti per raddoppiare, almeno, la produzione di energia eolica installando nuove pale al largo delle coste britanniche.