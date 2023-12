Perché Bradley Cooper distribuisce panini a New York?

Bradley Cooper avvistato mentre distribuiva panini col formaggio per beneficenza a New York. Con anche visite a sorpresa da parte dell'ex fidanzata e dell'attuale fiamma

Talvolta può capitare di uscire a fare una passeggiata a New York e scoprire che colui che ti sta vendendo un panino al formaggio non è niente altri che Bradley Cooper. The real Bradley Cooper: l’attore, infatti, si è messo a vendere panini con cheesesteack in un food truck dell’Angelos Pizzeria. Il camioncino era posizionato fra la Sixth Avenue e la West Third Street, nel Greenwich Village. Qui gli attoniti passanti hanno potuto ammirare l’attore mentre si dilettava nel riempire panini con i cheesesteak di Philly.

Ma la cosa veramente imbarazzante è quando, in maniera alquanto imprevedibile, Bradley è diventato il perno di un triangolo d’amore fra la sua ex e la sua attuale fiamma.

Bradley Cooper, i panini al formaggio e il triangolo

Mentre ci piace immaginarci l’attore che, preso alla sprovvista, canticchia fra sé e sé “Il triangolo no, non l’avevo considerato…”, ecco cosa è successo. Bradley Cooper è stato avvistato mentre preparava panini al formaggio nel suddetto camioncino. Il locale ha poi pubblicato un video sui suoi social media dove si vede l’attore preparare i panini indossando il grembiule e indossando i guanti, con tanto di felpa con cappuccio nera con il logo della partnership.

Cooper ha poi scherzato salutando tutti e dicendo ai clienti di prendersi un panino al formaggio, mentre posizionava delle fette di formaggio cheddar bianco sulla carne grigliata. Il tutto fra gli sguardi confusi dei passanti e dei clienti che si chiedevano perché ci fosse tanto trambusto dentro al camioncino.

Il perché Cooper si sia messo a cucinare è presto detto: non ha smesso di fare l’attore per dedicarsi alla ristorazione, semplicemente si tratta di una collaborazione fra Cooper e Danny DiGiampietro, il proprietario di Angelo. Tale iniziativa è stata ribattezzata “Danny’s & Coop’s”.

Ma se Cooper ha sorpreso passanti e fan, anche lui è stato vittima di uno scherzo del destino. Ad un certo punto la sua attuale fiamma, la top model Gigi Hadid, si è fermata davanti al food truck e ha preso un panino da 10 dollari. Il che però ci sta: Cooper avrà parlato dell’iniziativa alla fidanzata e lei giustamente si è presentata, tanto per attirare ancora più gente.

Quello che probabilmente però è stato del tutto inaspettato è che al camioncino si è accidentalmente presentata anche l’ex fidanzata dell’attore, Irina Shayk, dalla quale Cooper ha avuto una figlia, Lea De Seine. Non è dato sapere se le due si siano incontrate: per la buona pace mentale di Cooper speriamo per lui che non abbiano sincronizzate le pause panino.