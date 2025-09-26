Perché Crown Wharf è “il miglior pub di tutta la Gran Bretagna”

Cosa rende speciale il Crown Wharf rispetto agli altri tipici locali britannici? E chi ha deciso che è così?

La madrepatria dei pub per antonomasia anche quest’anno ha nominato il migliore tra i suoi locali della categoria. Si chiama Great British Pub Awards la competizione nata nel 2000 che individua il miglior pub oltremanica, anzi i migliori pub: uno per ogni categoria, dal più adatto agli amici a quattro zampe al più ospitale per le famiglie, passando per il locale più sostenibile e quello con il giardino più bello.

A organizzare l’evento è William Reed, lo stesso nome dietro 50 Best (i cui migliori bar 2025 sono appena stati, in parte, annunciati), supportato in giuria dalla testata The Morning Advertiser, specializzata nel settore.

Com’è il Crown Wharf, migliore pub britannico

Delle 16 categorie specifiche premiate ai Great British Pub Awards, solo un pub viene nominato vincitore indiscusso. Per la 26° edizione del premio tutto britannico, a portarsi la medaglia d’oro assoluta dietro il bancone è il Crown Wharf, aperto nel 2021 ma con un gruppo storico alle spalle. Siamo a Stone, un paese di circa 17.000 abitanti nella contea dello Staffordshire, a metà strada tra Manchester e Birmngham.

È qui che, affacciato sul Trent and Mersey Canal, sorge il Crown Wharf, riconosciuto come superiore rispetto ai concorrenti per la sua atmosfera “accogliente, moderna e allo stesso tempo familiare” e per essere “un brillante esempio dei valori di comunità e del massimo dell’ospitalità”, secondo le parole di Ed Bedington, editore di The Morning Advertiser e presidente della giuria.

La fondazione del Crown Wharf così com’è oggi, lo dicevamo, è abbastanza recente, ma il pub ha forti legami con la storica birreria Joule, gruppo del quale fa parte. Le e gli habitué intervistati dalla BBC in seguito alla vittoria del loro pub del cuore hanno sottolineato che a rendere speciale questo posto è anche il personale, particolarmente apprezzato.