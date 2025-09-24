Gucci Giardino entra per un soffio nella parte bassa della The World’s 50 Best Bars

In attesa del grande evento annuale, programmato quest’anno per il prossimo 8 ottobre a Hong Kong, la World’s 50 Best Bars ha già miscelato e servito la seconda parte della classifica dei vincitori. Come di consueto, le posizioni dalla 51 alla 100 vengono svelate in anteprima, in attesa di gustare i più alti posizionamenti della graduatoria. Sono 34 le città da cui provengono i bar vittoriosi; la maggior parte di queste è a stelle e strisce (8 locali), seguite dal Messico (cinque locali). In questo caso, ci fa comodo considerare l’Europa come un’unica entità territoriale, visto che con 15 bar – quattro dei quali in Italia – si aggiudica il più ampio posizionamento territoriale.

I migliori bar italiani nella classifica estesa di 50 Best

Un assaggino della World’s 50 Best Bars 2025 è servito, anche se la consueta classifica ampliata è già ben oltre le prime posizioni, poiché dà spazio ai bar che sono entrati in lista aggiudicandosi dal 51° al 100° posto nel mondo. La presenza tricolore ci regala un po’ di tutto: rimonte, arretramenti, ritorni e nuove comparse, una per ognuno dei quattro bar italiani che fanno capolino in questa classifica estesa.

Sul gradino più alto (il 58°) troviamo Freni e Frizioni, il locale romano che scende di qualche scalino rispetto alla 53° posizione dell’anno scorso. L’Antiquario di Napoli, invece, risale la graduatoria, passando dal 78° al 63° posto. Ritorna dopo un periodo di assenza il Jerry Thomas Speakeasy (98° posto), inaugurato nel 2010 e considerato il primo bar segreto italiano. Prima volta in assoluto in classifica per il Gucci Giardino, aperto nel 2022 a Firenze e terreno fertile per Martina Bonci, che nel 2024 si era portata a casa il premio di bartender dell’anno.

Il locale fiorentino dalla firma altisonante entra in classifica in punta di piedi, piazzandosi per un pelo al 99° posto. Grande assente tra i bar dello Stivale il Camparino in Galleria, che l’anno scorso era sceso dall’85° alla 92° posizione. A meno che non ci stupisca una trionfale rimonta fra le prime 50 posizioni, temiamo di averlo perso definitivamente dall’elenco.